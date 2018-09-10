О нас

Компания ЦИР «СОФТ-АВ» начала свое существование в 2000 году на рынке программного обеспечения, ремонта и технического обслуживании разнообразной оргтехники. Многие годы усердной работы позволили нам собрать необходимый багаж опыта для того, чтобы освоить текущую основную сферу деятельности - услуги по технической экспертизе, списанию и утилизации любой оргтехники, всех видов банковского и измерительного оборудования.

НУЖНА УТИЛИЗАЦИЯ? ЗВОНИТЕ!: 8 (969) 349-6586

Для роста услуг по обращению с отходами в 2018 году в системе компании был основан Центр инноваций рециклинга. ЦИР «СОФТ-АВ» 10.09.2018 получена Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности № 077140.

К 2020 году у нас полностью сформировался высокопрофессиональный коллектив технических экспертов, менеджеров по работе с клиентами и логистов с навыком работы в утилизации не менее 5-7 лет. Фундамент роста ЦИР «СОФТ-АВ» — нацеленность на нужды клиента с учетом всех его индивидуальных пожеланий, качество выполняемых работ и соответствие их действующим нормативным требованиям.

Основные направления работы нашей компании по утилизации — это утилизация измерительного и банковского оборудования всех видов, утилизация компьютеров и оргтехники.

Банковское оборудование — специальная техника, используемая при работе с наличными деньгами, а также сопутствующее ей оборудование: различные счетчики, детекторы валют, сортировщики банкнот, обандероливатели и упаковщики, сейфы, табло курсов валют, и пр. В состав банковского оборудования включены дозиметры-радиометры, и многие другие устройства для работы с загрязненными банкнотами.

При таком разнообразии и количестве банковского оборудования невозможно обойтись без его утилизации т.к. для всех официально работающих организаций это обязательная процедура.

В свою очередь, зная об этом ЦИР «СОФТ-АВ» поможет вашему бизнесу сделать это быстро, качественно и надежно.



Компания ЦИР «СОФТ-АВ» также предоставляет услугу утилизации любого измерительного оборудования.

Утилизация измерительного оборудования — это специфическая процедура т.к. многие из медицинских приборов имеют в своем составе ртуть, радиоактивные вещества. Поэтому так важно доверить эту работу профессионалам.

Наша компания имеет все необходимые допуски и лицензии на утилизацию 429 различных видов отходов. Заключив с нами всего один договор - вы решите проблему по утилизации всевозможных отходов, не распыляя напрасно свои ресурсы на розыск исполнителей под каждый вид отхода.

Утилизация компьютерной и офисной техники - это прогрессивный подход к сохранению окружающей среды с пользой для финансового благополучия вашей компании. Речь идет об услуге, которую оказывает ЦИР «СОФТ-АВ», принимая устаревшее электрооборудование и комплектующие для последующей переработки.

Мы занимаемся утилизацией по утвержденным правилам и методикам т.к. мы заботимся об окружающей среде и благополучии людей!

Вы можете звонить нам по телефону: 8 (969) 349-6586.

Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00





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